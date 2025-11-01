На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили десант спецназа ГУР на вертолете Black Hawk

Военный эксперт Шурыгин: десант спецназа ГУР на вертолете Black Hawk уничтожен

Российские военнослужащие ликвидировали элитный вертолетный десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин в Telegram-канале.

По его словам, уничтожен американский вертолет, на котором они прибыли.

«Большая часть десантировавшего состояла из элитных украинских спецназовцев — 200 или 300», — говорится в сообщении.

Военный эксперт отметил, что попытка использовать спецназ для «медийного антикриза» не увенчалась успехом. Шурыгин подчеркнул, что работа по уничтожению остатков десанта и заблокированных в городе солдат ВСУ продолжается.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого заявил, что российские войска ликвидировали часть группы украинского спецназа, переброшенного командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейск.

По его словам, спецназ направили для выполнения «особых задач», включая попытки деблокировать украинские силы в нескольких районах города. Он уточнил, что часть бойцов была уничтожена практически сразу после десантирования.

Ранее на Украине подтвердили уничтожение спецназа ГУР у Красноармейска.

