«Калашников» рассказал о запуске серийного производства «Кроны»

Концерн «Калашников» в 2026 году запустит серийное производство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действий «Крона». Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, комплекс находится в высокой степени готовности. «Калашников» уже предлагает ЗРК потенциальным заказчикам, отметил Лушников.

«Сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса», — сказал Лушников.

ЗРК «Крона» был представлен в марте текущего года. Лушников отмечал, что идея разработки нового высокоавтоматизированного комплекса возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО).

Данный ЗРК предназначен для защиты ключевых государственных объектов, городской инфраструктуры, стратегически важных сооружений, а также специальных грузов в местах их хранения от ударов средств воздушного нападения. Его основными целями являются беспилотники среднего класса.

Ранее в США заявили о превосходстве нового российского ЗРК над «самым мощным оружием Киева».