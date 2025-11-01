В Воронежской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Чиновник заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории области.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы ПВО сбили три дрона, которые летели на столицу.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.