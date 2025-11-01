На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Воронежской области
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Чиновник заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории области.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы ПВО сбили три дрона, которые летели на столицу.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами