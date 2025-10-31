На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил о невозможности военного поражения России

Шойгу: все попытки победить Россию военным путем обречены на провал
Алексей Никольский/РИА Новости

Любая попытка победить Россию силовым методом будет обречена на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — сказал он на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

По словам Шойгу, история России является подтверждением тому, что попытки врагов разобщить российский народ для последующей эксплуатации и использования в своих корыстных интересах были и будут безуспешны.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги разрешения украинского конфликта должны отвечать интересам России и основываться на текущей ситуации на фронте. Он отметил, что Москва не планирует делать уступки в переговорах с Киевом. Однако, как подчеркнул президент, российские власти открыты для поиска рациональных компромиссов с целью завершения военных действий.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.

