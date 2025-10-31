Министры обороны России и Белоруссии провели встречу в Казахстане

Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин провели в Алма-Ате двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили актуальные направления военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны в Telegram-канале.

Встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны (СМО) государств — участников СНГ.

В пресс-релизе говорится, что сотрудничество между Белоруссией и Россией носит стратегический характер, поэтому заседание СМО СНГ стало еще одним поводом для проведения встречи и сверки часов по актуальным направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

Начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил в соцсети X, что на встрече обсуждалось укрепление безопасности Союзного государства на фоне «эскалации напряженности со стороны Запада».

Ранее в Кремле высказались о безопасности РФ и Белоруссии на фоне угроз Прибалтики и Польши.