На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский сообщил о российской атаке на теплоэлектростанцию в Николаевке

Зеленский сообщил об ударе российских войск по Славянской ТЭС
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Российские войска ударили бомбами по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад по Славянской ТЭС был нанесен удар – удар российскими бомбами. <...> мир должен соответствующим образом отреагировать на подобную российскую войну», — написал он в 21:17 мск.

Славянская ТЭС находится в городе Николаевке вблизи Славянска. За годы российско-украинского конфликта она подвергалась атакам не один раз.

30 октября российские войска нанесли массированный удар с применением ракет «Кинжал» по военным и энергетическим объектам на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что целью атак были стратегически важные подземные объекты Украины. Украинские СМИ сообщили о поражении нескольких ТЭС и ТЭЦ — во Львове и в Киеве зафиксировали перебои с электроэнергией.

Ранее в Москве представили новый комплекс, увеличивающий дальность действия дронов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами