Зеленский сообщил о российской атаке на теплоэлектростанцию в Николаевке

Российские войска ударили бомбами по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад по Славянской ТЭС был нанесен удар – удар российскими бомбами. <...> мир должен соответствующим образом отреагировать на подобную российскую войну», — написал он в 21:17 мск.

Славянская ТЭС находится в городе Николаевке вблизи Славянска. За годы российско-украинского конфликта она подвергалась атакам не один раз.

30 октября российские войска нанесли массированный удар с применением ракет «Кинжал» по военным и энергетическим объектам на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что целью атак были стратегически важные подземные объекты Украины. Украинские СМИ сообщили о поражении нескольких ТЭС и ТЭЦ — во Львове и в Киеве зафиксировали перебои с электроэнергией.

