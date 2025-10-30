О подвиге российского военного собираются снять фильм

О подвиге российского военного Алексея Иванова с позывным «Бабка» захотели снять художественный фильм. Об этом сообщает RT.

«Два года назад мужчина оказался в одном окопе с раненым противником без еды и воды, но, несмотря на лишения, смог выжить и добраться до своих», — говорится в статье.

RT отмечает, что Иванов вместе с сослуживцами выполнил боевую задачу: выбил противника со стратегически важного рубежа, после чего российский боец в ожидании подкрепления был вынужден еще какое-то время держать оборону занятого участка.

«Практически десять дней «Бабка», будучи раненным, находился в серой зоне на морозе без воды и еды», — подчеркивает издание.

Первые пять дней «Бабка» и украинский военный держались вместе.

По словам Иванова, украинец помог ему перевязать спину, но сам «Бабка» не смог оказать медпомощь противнику и спасти его — было уже слишком поздно. Бабке с обмороженными ногами сам дополз до ближайшей позиции Вооруженных сил России, где ему оказали первую помощь. За свой героизм Алексея Иванова наградили орденом Мужества.

