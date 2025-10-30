На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

О подвиге российского военного собираются снять фильм

О подвиге бойца с позывным «Бабка» захотели снять художественный фильм
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

О подвиге российского военного Алексея Иванова с позывным «Бабка» захотели снять художественный фильм. Об этом сообщает RT.

«Два года назад мужчина оказался в одном окопе с раненым противником без еды и воды, но, несмотря на лишения, смог выжить и добраться до своих», — говорится в статье.

RT отмечает, что Иванов вместе с сослуживцами выполнил боевую задачу: выбил противника со стратегически важного рубежа, после чего российский боец в ожидании подкрепления был вынужден еще какое-то время держать оборону занятого участка.

«Практически десять дней «Бабка», будучи раненным, находился в серой зоне на морозе без воды и еды», — подчеркивает издание.

Первые пять дней «Бабка» и украинский военный держались вместе.

По словам Иванова, украинец помог ему перевязать спину, но сам «Бабка» не смог оказать медпомощь противнику и спасти его — было уже слишком поздно. Бабке с обмороженными ногами сам дополз до ближайшей позиции Вооруженных сил России, где ему оказали первую помощь. За свой героизм Алексея Иванова наградили орденом Мужества.

Ранее российский офицер рассказал, как его расчет уничтожил семь танков ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами