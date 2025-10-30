В Эстонии подтвердили прибытие в страну танков Abrams

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams. Его слова приводит ERR.

«Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию - ред.) танки Abrams», — сказал он.

Незадолго до этого ERR сообщала, что в страну прибыло танковое подразделение США.

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов ранее призвал НАТО преследовать самолеты РФ за пределами национальных границ и пригрозил отправкой воздушных судов альянса в сторону российских городов. Глава ведомства Предложил руководству альянса упростить процедуры, чтобы позволить истребителям стран НАТО быстрее пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства со стороны России.

До этого Певкур сообщал, что Эстония отклонила предложение немецкого оборонного концерна Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов на территории страны.

Ранее Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ЯО у восточного рубежа.