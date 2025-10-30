На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб

Минобороны: за сутки средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе СВО.

В военном ведомстве уточнили, что Вооруженные Силы России при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников поразили места сборки и хранения ударных дронов ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по объектам железнодорожной инфраструктуры украинских войск, складам хранения и сборки БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 142-х районах.

В Минобороны отметили, что в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.

