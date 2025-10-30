На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона жителе Белгородской области

Гладков: в Шебекино пострадал работник предприятия при атаке беспилотника
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекино FPV-дрон поразил производственное предприятие, в результате чего пострадал сотрудник. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Валуйском округе, в селе Кукуевка, дрон атаковал частный дом, повредив крышу, остекление, входную группу и забор. На автодороге Борки — Казинка в результате удара беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Борки дрон поразил сельхозпредприятие — ангар и спецтехника получили повреждения.

Гладков добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского района подвергся атаке социальный объект: повреждены забор и входная группа. В селе Дунайка Грайворонского округа в результате удара дрона была нарушена подача электричества, часть села временно осталась без света. Аварийные службы восстановят линию после согласования с Минобороны РФ.

В селе Волчья Александровка Волоконовского района три FPV-дрона нанесли удары по частным домам, выбив окна в трех домах, повредив забор и надворные постройки, а также социальный объект и два легковых автомобиля.

Ранее ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью.

