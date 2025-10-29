Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа

ЦАХАЛ заявил о точечном ударе по складу ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о точечном ударе по складу ХАМАС на севере сектора Газа.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, силы Южного командования израильской армии остаются развернутыми для предотвращения возникновения непосредственной угрозы Израилю.

«Недавний точечный удар был произведен в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа и был нацелен на объект террористической инфраструктуры, на котором хранилось оружие и воздушные средства, предназначенные для осуществления неизбежной террористической атаки против солдат ЦАХАЛ и государства Израиль», — подчеркнули в пресс-службе израильской армии.

Утром 29 октября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что вернулись к режиму прекращения огня в секторе Газа после удара по десяткам целей палестинских радикалов.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что перемирию в секторе Газа ничего не угрожает.