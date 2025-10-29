На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ФСБ РФ ликвидировали диверсионные группы ВСУ на территории ДНР

ФСБ РФ: подразделение «Горыныч» уничтожило три украинские ДРГ у Константиновки
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на окраинах Константиновки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении уточняется, что при выполнении задачи представители ФСБ взаимодействовали с бойцами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались укрыться в полевых блиндажах», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что члены подразделения «Горыныч» поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им удалось выявить объект благодаря украинскому дрону-разведчику.

21 октября командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир» рассказал, что украинские ДРГ в форме Вооруженных сил РФ предприняли попытки проникнуть в тыл российским военнослужащим в Донецкой народной республике (ДНР). Однако военные ВСУ не смогли претворить свои планы в жизнь, так как были вычислены российскими солдатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские ДРГ неоднократно пытались подорвать линии электропередачи на Курской и Смоленской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами