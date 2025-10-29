ФСБ РФ: подразделение «Горыныч» уничтожило три украинские ДРГ у Константиновки

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на окраинах Константиновки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении уточняется, что при выполнении задачи представители ФСБ взаимодействовали с бойцами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались укрыться в полевых блиндажах», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что члены подразделения «Горыныч» поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им удалось выявить объект благодаря украинскому дрону-разведчику.

21 октября командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир» рассказал, что украинские ДРГ в форме Вооруженных сил РФ предприняли попытки проникнуть в тыл российским военнослужащим в Донецкой народной республике (ДНР). Однако военные ВСУ не смогли претворить свои планы в жизнь, так как были вычислены российскими солдатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские ДРГ неоднократно пытались подорвать линии электропередачи на Курской и Смоленской АЭС.