В ДНР будут заочно судить командира ВСУ за расстрел пленных

В ДНР заочно осудят комбата ВСУ, по приказу которого расстреляли двух пленных
Украинского командира, приказавшего расстрелять двух российских военнопленных, будут заочно судить в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

«В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — сказано в сообщении.

Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ — в организации убийства двух и более человек группой лиц по предварительному сговору из мотивов политической и идеологической ненависти, а также по ч. 1 ст. 356 УК РФ — в жестоком обращении с военнопленными и применении запрещенных международными договорами РФ методов ведения вооружённого конфликта.

По данным следствия, в июне по приказу Крикливенко на территории одного из опорных пунктов в ДНР из автомата АК-74М были расстреляны двое пленных российских военнослужащих. Крикливенко объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил к длительным срокам участников украинского нацбата «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

