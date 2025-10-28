Российский крейсер провел в Японском море учение с условными пусками ракет

Крейсер «Варяг» провел учение с условными пусками ракет на полигоне боевой подготовки в Японском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Уточняется, что маневры носили плановый характер.

«В ходе активной части учения экипаж выполнил алгоритм боевого упражнения с учебным (электронным) применением главного ракетного комплекса «Вулкан» по надводным целям, имитирующим отряд кораблей условного противника», — сказано в сообщении.

Кроме того, «Варяг» провел учение по отражению средств воздушного нападения и безэкипажных катеров.

В пресс-службе флота добавили, что после отработки задач в море были проведены тренировки по обороне и защите корабля в условиях стоянки на незащищенном рейде с проведением профилактического гранатометания, учения по радиоэлектронной борьбе, РХБ-защите и борьбе за живучесть корабля.

7 октября в Минобороны РФ рассказали, что ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Ставрополь» и «Зеленый Дол» Балтийского флота выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням. В ведомстве отметили: все цели были поражены, условный противник уничтожен.

Ранее подлодки ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместное патрулирование.