Гладков рассказал подробности украинских атак на дамбу Белгородского водохранилища

Гладков: ВСУ били по дамбе Белгородского водохранилища во время ремонтных работ

26 октября украинские войска обстреливали ракетами и наносили удары беспилотниками по дамбе Белгородского водохранилища во время прохождения на ней ремонтных работ. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что бригады ремонтников в течение последних нескольких суток героически работают на нескольких объектах под непрекращающимися атаками дронов и ракет противника.

Гладков подчеркнул, что областной центр не останется без воды, поскольку водохранилище не является основным водозабором для города и большей части региона, а водоснабжение осуществляется в основном через скважины. Но угроза потери воды в водохранилищах сохраняется, и для ее предотвращения власти предпринимают все необходимые меры.

27 октября сообщалось, что ответственность за удары по дамбе Белгородского водохранилища взял на себя командующий подразделением Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

Ранее в Госдуме пообещали ответ ВСУ на удар по Белгородскому водохранилищу.