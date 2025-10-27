На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме пообещали ответ ВСУ на удар по Белгородскому водохранилищу

Депутат Колесник: удар по Белгородскому водохранилищу стал позором для ВСУ
Украинский удар по Белгородскому водохранилищу не должен пройти безнаказанно, для Киева последует «жесточайший ответ». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Украина подтвердила свое непочетное звание террористического государства после того, как нанесла удар по Белгородскому водохранилищу. Наносит удары по мирным объектам — это позор для военного, который это сделал. Для Киева должна последовать жесточайший ответ», — сказал депутат.

По его мнению, российские войска должны не просто нанести ответный удар по ВСУ, но уничтожить именно логистические цепочки поставок вооружения.

«Необходимо уничтожить всю логистическую цепочку поставок вооружения. И это будет как раз защитой наших городов от террористических атак Украины. Также должны быть уничтожены все возможные места, откуда ВСУ наносят удары по мирным целям», — заключил Колесник.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После удара уровень воды в водохранилище по плотине продолжает падать. Видео с разливом воды в селах, находящихся ниже по течению от дамбы, публикуются в социальных сетях.

Ранее в России объяснили, почему Украина не сможет воевать еще три года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
