На СВО погиб 18-летний мотострелок из Башкирии

В Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника СВО
Администрация Белорецкого района/VK

В Башкирии сообщили о смерти 18-летнего бойца спецоперации на Украине. Об этом говорится на портале Gorobzor.ru.

«27 октября в последний путь проводят рядового Виталия Свистунова», — говорится в сообщении.

Молодой человек заключил контракт с Минобороны России в апреле 2025 года.

Траурная церемония пройдет в селе Тирлянский в 12:00, прощание начнется с 11:30.

Свистунов родился в 2007 году. Окончил 9 классов Тирлянской средней школы. На СВО он пошел в звании старшего стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Молодой человек погиб на линии боевого соприкосновения в мае 2025 года.

Родственники солдата рассказали, что Свистунов был общительным, проявлял интерес к технике и всегда был готов прийти на помощь своим близким и друзьям.

До этого бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в ходе участия в спецоперации, церемония прощания прошла 23 октября в Магнитогорске. Его похоронили на Левобережном кладбище.

Ранее россиянка вернула своего сына с СВО.

