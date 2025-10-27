На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ПВО сбили над Белгородской областью шесть украинских дронов

Минобороны РФ: над Белгородской областью российские ПВО сбили шесть дронов ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Белгородской областью с помощью дежурных средств ПВО в первой половине дня были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Двадцать седьмого октября текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Всего в ночь над регионами РФ были уничтожены 193 беспилотника, сообщили в Минобороны России. Над Московской областью были сбиты 40 украинских БПЛА, из них 34 летели на Москву, 47 беспилотников сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской и 32 — над Тульской. Еще десять БПЛА были уничтожены над Курской областью, семь — над Орловской. По четыре беспилотника перехватили в Ростовской и Воронежской областях, по два — в Оренбургской и Тамбовской, и по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Ранее ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами