ПВО сбили над Белгородской областью шесть украинских дронов

Над Белгородской областью с помощью дежурных средств ПВО в первой половине дня были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Двадцать седьмого октября текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Всего в ночь над регионами РФ были уничтожены 193 беспилотника, сообщили в Минобороны России. Над Московской областью были сбиты 40 украинских БПЛА, из них 34 летели на Москву, 47 беспилотников сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской и 32 — над Тульской. Еще десять БПЛА были уничтожены над Курской областью, семь — над Орловской. По четыре беспилотника перехватили в Ростовской и Воронежской областях, по два — в Оренбургской и Тамбовской, и по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Ранее ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области.