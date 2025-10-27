На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы: сбит еще один летевший на столицу дрон
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Уничтожен еще один летевший на столицу России беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 11 украинских беспилотников.

27 октября стало известно, что Донецк подвергся налету беспилотников. По данным местных пабликов, зафиксирован прилет в жилой дом. Пожар возник в нескольких квартирах многоэтажки.

Кроме того, дрон ударил по подъезду жилого дома на ул. Независимости в Буденновском районе. Там тоже произошло возгорание, но его удалось быстро потушить.

До этого над южной частью Луганска уничтожили три беспилотника самолетного типа. Налету подверглись здания на Печерской улице. При этом были повреждены три жилых дома и хозпостройки, также пострадали домашние животные.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

Атаки БПЛА на Россию
