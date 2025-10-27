На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший к Москве

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного дрона
Григорий Сысоев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один летевший на столицу России беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

В общей сложности ночью 27 октября Москву пытались атаковать 10 беспилотников. Все они были сбиты средствами ПВО.

Поздно вечером 26 октября Тульскую область атаковали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Подразделения противовоздушной обороны их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Власти обратили внимание местных жителей на то, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, и призвали избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

В этот же день в небе над Калужской областью ликвидировали три дрона.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

Атаки БПЛА на Россию
