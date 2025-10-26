В Британии предложили поделиться ядерным оружием с Германией

В Британии заявили о необходимости заключения нового оборонного пакта с Германией, направленного на совместное ядерное сдерживание. С соответствующей инициативой выступил Джордж Робертсон, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год, сообщает издание The Telegraph.

«Я приветствую это. Это правильно и уместно, и это должно было произойти давно. Если Россия продолжит расширение ядерной риторики, это заставит принять некоторые решения внутри Европы в целом», — заявил Робертсон.

Бывший начальник штаба обороны Великобритании (2013–2016 годы) фельдмаршал Джон Хоутон также призвал европейские страны рассмотреть вопрос о самостоятельном ядерном сдерживании на фоне опасений по поводу возможного сокращения военной помощи со стороны США.

«Заполнение пробела в виде европейского варианта, помимо французского, должно быть у нас на уме. Но это хорошо или это безумие? Я лично еще не определился», — отметил Хоутон.

В европейских странах неоднократно поднималась тема коллективного ядерного сдерживания, что обусловлено наличием такого вооружения только у Великобритании и Франции.

