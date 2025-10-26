На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о возможностях Украины производить дальнобойные ракеты

Песков: Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что ракеты, которыми «бахвалятся» в Киеве», могут быть германскими, британскими, итальянскими — какими угодно.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной энергетической установкой, уникальным изделием.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в боевых действиях на Украине.

Российский лидер рассказал, что у него есть доклад «со стороны промышленности» о характеристиках ракет «Буревестник». Кроме того, Путину известно, как их оценивают в министерстве обороны страны.

Ранее российский лидер объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами