В Кремле рассказали о возможностях Украины производить дальнобойные ракеты

Песков: Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты

Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что ракеты, которыми «бахвалятся» в Киеве», могут быть германскими, британскими, итальянскими — какими угодно.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной энергетической установкой, уникальным изделием.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в боевых действиях на Украине.

Российский лидер рассказал, что у него есть доклад «со стороны промышленности» о характеристиках ракет «Буревестник». Кроме того, Путину известно, как их оценивают в министерстве обороны страны.

Ранее российский лидер объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник».