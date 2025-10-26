На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подчеркнул приоритет безопасности российских солдат

Путин: главная задача ВС России — сохранность жизни военнослужащих
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе военных операций страна всегда будет руководствоваться военной целесообразностью, при этом главным приоритетом остается сохранность жизни российских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности личного состава является ключевой задачей и остаётся на первом месте при принятии всех решений, связанных с действиями войск.

Путин сообщал, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заявлял, что общая задача остается прежней — ВС РФ должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта.

Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО.

