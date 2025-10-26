На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили 26 беспилотников над российским регионом

Миляев: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в Тульской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили 26 украинских беспилотников», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

Губернатор напомнил жителям, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не фотографировать и не снимать на видео действия сил противовоздушной обороны.

По словам Миляева, в Тульской области пока сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вечером 25 октября временно исполняющий обязанности главы Обнинска Калужской области Стефан Перевалов сообщил, что в городе в районе одного из жилых домов обнаружили беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Перевалов призвал сохранять бдительность и не делиться в соцсетях фотографиями и видеозаписями с места событий.

Ранее дроны ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища.

Атаки БПЛА на Россию
