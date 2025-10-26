На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрывы прозвучали в Тульской области, предварительно, отражается атака БПЛА

SHOT: 10 взрывов прозвучало в Тульской области, предварительно, работает ПВО
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Более 10 мощных взрывов прозвучало в Тульской области, по предварительной информации, в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что проснулись около 5:00 от многочисленных взрывов. Яркие вспышки были видны в небе над Ленинским районом и Заречьем, отмечает канал.

По словам очевидцев, последствий атаки не наблюдается. Комментариев от властей Тульской области пока не было.

Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Местные Telegram-каналы писали, что взрывы звучали в Новомосковске и Мясново.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Ранее стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке дрона на Красногорск.

Атаки БПЛА на Россию
