На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух регионах России объявили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии и Дагестане объявлена беспилотная опасность
true
true
true
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

На территориях Кабардино-Балкарии и Дагестана объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили глава республики Казбек Коков и региональное управление МЧС России в своих Telegram-каналах.

«Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БпЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет», — написал Коков.

Глава Кабардино-Балкарии добавил, что в регионе возможно замедление работы мобильного управления.

В управлении МЧС по Дагестану рекомендовали жителям республики по возможности оставаться дома. Если они находятся на улице, то им стоит направиться в ближайшее укрытие, отметили в ведомстве. В Дагестане также возможны перебои в работе мобильного интернета, подчеркнули в МЧС.

Накануне беспилотник нашли в районе одного из жилых домов в Обнинске Калужской области. По словам временно исполняющего обязанности главы города Стефана Перевалова, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами