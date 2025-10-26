В двух регионах России объявили беспилотную опасность

На территориях Кабардино-Балкарии и Дагестана объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили глава республики Казбек Коков и региональное управление МЧС России в своих Telegram-каналах.

«Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БпЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет», — написал Коков.

Глава Кабардино-Балкарии добавил, что в регионе возможно замедление работы мобильного управления.

В управлении МЧС по Дагестану рекомендовали жителям республики по возможности оставаться дома. Если они находятся на улице, то им стоит направиться в ближайшее укрытие, отметили в ведомстве. В Дагестане также возможны перебои в работе мобильного интернета, подчеркнули в МЧС.

Накануне беспилотник нашли в районе одного из жилых домов в Обнинске Калужской области. По словам временно исполняющего обязанности главы города Стефана Перевалова, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.