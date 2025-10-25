Жителям Белгородской области предлагают уехать в ПВР после повреждения плотины

После повреждения плотины Белгородского водохранилища несколько районов находятся под угрозой затопления. В связи с этим населению предлагают уехать в пункты временного размещения в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава региона рассказал об угрозе подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц на которых живут около тысячи человек.
«В селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры», — перечислил он.
О происшествии стало известно 25 октября. Гладков попросил население получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.
