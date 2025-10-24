СМИ оценили эффективность западных дронов для Украины

Беспилотники западного производства бесполезны для украинской стороны в зоне спецоперации. Об этом пишет издание The Economist.

«Американские беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что они наносили минимальный ущерб при попадании в цель. После этого различные компании Запада пытались показать свои беспилотники, но большая часть попыток провалилась.

Журналисты рассказали, что инновационные российские дроны уничтожают важные цели способами, которые раньше требовали самого современного вооружения.

До этого канал Sky News заявил, что так называемая «коалиция желающих» европейских стран по помощи Украине обсудит в пятницу, 24 октября, вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет. Отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудят вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

Ранее СМИ рассказали о нерешенном вопросе между США и Украиной по Tomahawk.