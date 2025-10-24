На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем»

Розенбак: США и Китай находятся в опасной близости от прямого столкновения
Mark Schiefelbein/Reuters

США и Китай находятся в опасной близости от прямого столкновения. Об этом в колонке для газеты The New York Times (NYT) написал бывший помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак.

В материале напомнили о столкновении в 2001 году американского самолета-разведчика и китайского истребителя. Кризис между двумя странами удалось урегулировать только через десять дней.

«Китай стал гораздо более уверенным и мощным, чем в 2001 году, а напряженность в отношениях с США стала еще более взрывоопасной, усугубляемой националистическим давлением с обеих сторон», — говорится в публикации.

Отмечается, что между Пекином и Вашингтоном на протяжении многих лет существовали «умеренные военные контакты», но они не привели к созданию надежных систем безопасности, которые были у США и СССР.

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист раскрыл последствия обострившейся торговой войны США и Китая для экономики России.

