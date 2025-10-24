В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки беспилотников

В Краснодарском крае восемь дачных домов получили повреждения в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Обломки упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Также незначительные повреждения получили ворота и заборы. Все дома — дачи», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных и экстренных служб.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Так, над территорией Краснодарского края уничтожили четыре БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, по два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник, атаковавший республику.