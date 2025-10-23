Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов

Испанские истребители подняли в небо Литвы из-за российских Су-30 и Ил-78

Литва обвинила российские военные самолеты в нарушении своего воздушного пространства. Об этом в соцсети X заявил президент республики Гитанас Науседа.

По его словам, нарушение российскими военными самолетами воздушного пространства Литвы является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности страны.

«Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — добавил Науседа.

Он отметил, что МИД Литвы вызовет российских дипломатов и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

По данным издания Delfi, приблизительно в 18:00 мск Су-30 и Ил-78 на 18 секунд зашли в воздушное пространство Литвы на расстояние примерно 700 метров. По мнению военных, самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

В ответ на это в небо были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, направленные в балтийскую республику в рамках миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства блока будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнут к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.