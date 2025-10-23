На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов

Испанские истребители подняли в небо Литвы из-за российских Су-30 и Ил-78
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Литва обвинила российские военные самолеты в нарушении своего воздушного пространства. Об этом в соцсети X заявил президент республики Гитанас Науседа.

По его словам, нарушение российскими военными самолетами воздушного пространства Литвы является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности страны.

«Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — добавил Науседа.

Он отметил, что МИД Литвы вызовет российских дипломатов и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

По данным издания Delfi, приблизительно в 18:00 мск Су-30 и Ил-78 на 18 секунд зашли в воздушное пространство Литвы на расстояние примерно 700 метров. По мнению военных, самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

В ответ на это в небо были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, направленные в балтийскую республику в рамках миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства блока будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнут к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами