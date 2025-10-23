Марочко: ВСУ минируют тела сослуживцев и трупы животных в зоне СВО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции минируют трупы животных и тела сослуживцев. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Противник использует как все типы советских мин, так и самодельные взрывные устройства и натовские кассетные боеприпасы.

Территории ЛНР и ДНР являются самыми большими в мире по площади «засоренности» боеприпасами.

До этого британское издание The Guardian также отмечало, что Украина в настоящее время является одним из самых заминированных государств в мире.

В свою очередь замполит роты российской группировки войск «Днепр» с позывным «Фара» сообщил, что ВСУ минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывчаткой тушки животных и птиц. Кроме того, украинцы оставляют на дорогах в прифронтовых и тыловых районах Запорожья заминированные бытовые предметы.

Ранее в ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ.