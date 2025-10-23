На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Северная Корея испытала гиперзвуковые снаряды

ЦТАК: КНДР испытала 22 октября два гиперзвуковых снаряда
Shutterstock

КНДР 22 октября успешно испытала два новых гиперзвуковых снаряда в рамках программы по развитию оборонного потенциала. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что испытание было проведено главным управлением ракетостроения. За пуском наблюдал секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

По данным ЦТАК, испытание снарядов является частью плана по развитию обороноспособности в целях стратегического сдерживания потенциального противника.

19 сентября сообщалось, что испытания беспилотных вооружений прошли в Северной Корее под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Он ознакомился с характеристиками и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов.

Лидер КНДР также одобрил и подписал проект, в котором отражены организационно-структурные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники.

Ранее в США рассказали о секретной ракетной базе КНДР недалеко от границы с Китаем.

