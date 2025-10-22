На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные выбили ВСУ из села в Запорожской области

МО РФ: группировка «Восток» взяла под контроль Павловку в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Павловка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике трех штурмовых полков и трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также одной бригады территориальной обороны. Удары были нанесены по местам скопления украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Новоуспеновское, Вишневое, Рыбное, Зеленый Гай в Запорожской области и Алексеевка, Александровка, Орестополь в Днепропетровской области.

«Противник потерял более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что также российские военные вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и столько же артиллерийских орудий.

21 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что подразделения ВС РФ начали наступление на город Орехов в Запорожской области. К тому моменту российские солдаты уже сутки проводили механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Как отметили журналисты, основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в направлении Малой Токмачки.

Ранее российские войска взяли под контроль село Полтавка в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
