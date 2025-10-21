ВС России начали наступление на Орехов в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В публикации отмечается, что российские военные уже сутки проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления.

По данным издания, основной удар российские военные нанесли со стороны Работино и Новопокровки в направлении Малой Токмачки. Большая часть техники ВС РФ смогла прорваться в поселок, а пехота рассеялась и начала зачистку.

Также из районов Мирного техника атаковала в направлении Нестерянки и Щербаков, а из Ильченково в сторону Новоданиловки.

19 октября в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

По информации ведомства, село было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ рассказало о зачистке территорий при боях в Полтавке.