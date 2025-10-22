SHOT: ВС РФ ударили по диверсионным группам в Двуречанском Белгородской области

Российские военные уничтожили диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Белгородской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, позиции были поражены тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В публикации говорится, что военные базировались в поселке Двуречанское Харьковской области.

Авторы поста заявили, что группировка готовила диверсии против мирных жителей Белгородской области. Помимо этого, они проводили атаки FPV-дронами Валуйский и Волоконовский районы.

Журналисты отметили, что российские бойцы проводят наступательную операцию на данном участке фронта, создавая полосу безопасности.

До этого сообщалось, что российские военные ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». По предварительным данным, поражение было нанесено ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удар также пришелся по Днепрогэс.

Ранее российские войска поразили штабной бункер с офицерами стран НАТО на Украине.