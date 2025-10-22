Богомаз заявил о причастности задержанной ДРГ к подрыву моста, упавшего на поезд

Задержанная в августе в Брянской области диверсионно-разведывательная группа причастна к подрыву рухнувшего на пассажирский поезд автомобильного моста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что на всей территории области, в первую очередь в приграничных районах, усилены противодиверсионные мероприятия. По словам Богомаза, «матерые» диверсанты были обезврежены росгвардейцами и сотрудниками ФСБ. Четверых из них уничтожили, двоих взяли в плен. Именно эта группа взорвала мост, который упал на пассажирский поезд.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи был взорван мост с автомобилями. Из-за этого произошло крушение пассажирского поезда Климов — Москва. Позднее глава Брянской области заявил, что мост был подорван именно в тот момент, когда под ним проходил поезд. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.