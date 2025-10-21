Анкара продолжит проведение военных операций в Сирии, Ираке и Ливане

Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии, Ираке и Ливане

Турецкий парламент на три года продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Вооруженные силы Турции еще два года будут принимать участие в миссии ООН на территории Ливана.

Резолюции о продолжении военных операций направил в парламент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. За продление мандата в Ливане выступили все шесть парламентских партий. Против присутствия турецких войск в Сирии и Ираке проголосовали оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) и прокурдская Партия народного равенства и демократии (DEM).

11 октября глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер заявил, что министерство иностранных дел, разведка и министерство обороны Турции обсуждают детали возможной отправки военнослужащих страны в сектор Газа. После завершения обсуждения деталей возможной отправки турецких военных в сектор Газа соответствующее предложение президента Эрдогана может быть направлено на рассмотрение в парламент.

