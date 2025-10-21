На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анкара продолжит проведение военных операций в Сирии, Ираке и Ливане

Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии, Ираке и Ливане
true
true
close
Lefteris Pitarakis/AP

Турецкий парламент на три года продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Вооруженные силы Турции еще два года будут принимать участие в миссии ООН на территории Ливана.

Резолюции о продолжении военных операций направил в парламент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. За продление мандата в Ливане выступили все шесть парламентских партий. Против присутствия турецких войск в Сирии и Ираке проголосовали оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) и прокурдская Партия народного равенства и демократии (DEM).

11 октября глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер заявил, что министерство иностранных дел, разведка и министерство обороны Турции обсуждают детали возможной отправки военнослужащих страны в сектор Газа. После завершения обсуждения деталей возможной отправки турецких военных в сектор Газа соответствующее предложение президента Эрдогана может быть направлено на рассмотрение в парламент.

Ранее Песков ответил на вопрос о судьбе военных баз РФ в Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами