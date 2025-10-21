Лондон направил своих военных в Израиль

Хили: в Израиль отправилась группа британских военных под командованием генерала

В Израиль отправилась группа британских военных во главе с высокопоставленным офицером. Об этом, ссылаясь на министра обороны Великобритании Джона Хили, сообщает телеканал Sky News.

По словам министра, небольшое количество британских военнослужащих, имеющих опыт планирования операций, уже прибыло в Израиль. Британцы будут оказывать содействие международным усилиям по наблюдению за «хрупким режимом» прекращения огня в секторе Газа. Хили отметил, что по просьбе Соединенных Штатов военных Великобритании возглавил офицер в звании генерал-майора. Он станет заместителем американского командующего, который руководит центром военно-гражданской координации в Газе.

Хили подчеркнул, что Лондон намерен играть важную роль в установлении мира в регионе.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Египет возглавит международный контингент по стабилизации в Газе.