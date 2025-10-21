В Раде рассказали о невыполнении плана Зеленского по производству крылатых ракет

В арсенале Украины нет никаких 3 тысяч крылатых ракет, которые в мае текущего года обещал произвести украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко, передает Telegram-канал «RT на русском».

По его словам, инициатива президента изначально являлась невоплотимой. Костенко предложил спросить у самого Зеленского, в связи с чем поставленную задачу не выполнили и кто должен нести за это ответственность.

В мае украинский президент заявил, что поручил военно-промышленному комплексу (ВПК) ускорить создание баллистических ракет, чтобы обеспечить «гарантии безопасности Украины».

19 октября Зеленский заявил, что страна приступает к частичному «регулируемому экспорту» вооружений. По его словам, Украинский ВПК обладает возможностями производить определенные типы вооружений «в существенно больших количествах, чем может себе позволить финансировать».

Ранее в Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине.