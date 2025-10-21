Сальдо заявил о превращении Украиной Херсона в источник пушечного мяса

На улицах Херсона представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похищают местных мужчин и отправляют в районы боевых действий, тем самым сделав из города «источник пушечного мяса», где исчезают люди. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сотрудники ТЦК «прочесывают» микрорайоны населенного пункта, расположенные подальше от реки.

«На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом «сборном пункте», что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий», — написал глава региона.

Он отметил, что в Херсоне мужчины боятся выходить из дома, а украинские власти «превратили город в источник пушечного мяса».

20 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Документ предусматривает, что военное положение в стране будет действовать до февраля 2026 года.

Ранее пленный боец ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.