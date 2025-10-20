На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 129 дронов Украины

Минобороны РФ: за сутки сбиты 129 беспилотников над
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также за последние сутки было сбито три управляемые авиабомбы Украины.

Потери ВСУ в результате действий российских военных за этот период составили порядка 1 575 военных.

Вооруженные силы России с помощью авиации, БПЛА и артиллерии нанесли поражение объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса страны, а также местам хранения ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отметили в Минобороны.

Кроме того, подразделениям группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий удалось освободить населенный пункт Ленино в Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский сообщил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами