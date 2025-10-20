Минобороны РФ: за сутки сбиты 129 беспилотников над

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также за последние сутки было сбито три управляемые авиабомбы Украины.

Потери ВСУ в результате действий российских военных за этот период составили порядка 1 575 военных.

Вооруженные силы России с помощью авиации, БПЛА и артиллерии нанесли поражение объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса страны, а также местам хранения ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отметили в Минобороны.

Кроме того, подразделениям группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий удалось освободить населенный пункт Ленино в Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский сообщил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса.