ЦАХАЛ может нанести дополнительные удары по сектору Газа

ЦАХАЛ: израильские военные могут нанести новые удары по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не исключает возможность нанесения дополнительных ударов по сектору Газа, утверждая, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

По его словам, израильская сторона нанесла удары по нескольким целям, но существует вероятность дополнительных ударов по объектам в Газе.

До этого израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил жестким ответом палестинскому движению ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

В свою очередь представители «Бригады Иззэддина аль-Кассама» военного крыла движения ХАМАС заявили, что они не имеют отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа.

19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.