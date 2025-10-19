На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР спасли бойца с поврежденной аортой

РИА Новости: военные врачи спасли в ДНР бойца с ранением аорты
Алексей Майшев/РИА Новости

Доктора спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России спасли жизнь бойцу с тяжелым ранением в Донецкой народной республике. Об этом рассказал врач-анестезиолог с позывным «Кетанов» в беседе с РИА Новости.

«Боец был доставлен к нам спустя несколько часов после ранения в стабильном состоянии. Это как раз характеризует наших пациентов как героев: он был тяжелый, но находился в сознании, давление удерживал самостоятельно», — рассказал он.

Выяснилось, что у мужчины поражение аорты, самого крупного сосуда организма. Ему провели торакотомию и ушивание аорты.

Кроме того, у бойца было ранение плечевой артерии.

Сейчас военного уже выписали, он проходит реабилитацию. Доктор указал, что пациенту может понадобиться вторая операция или протезирование. Но главное, что его жизни уже ничего не угрожает, отметил «Кетанов».

В конце августа сообщалось, что российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. После военного успешно транспортировали в Москву для продолжения лечения.

Ранее российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.

