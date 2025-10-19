На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медики назвали число жертв ударов Израиля по Газе

Al Jazeera: более 50 человек погибли в Газе из-за действий Израиля
Ahmed Zakot/Reuters

Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

«С момента прекращения огня от огня оккупации 51 человек погиб, более 150 пострадали», — сказал собеседник журналистов.

19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

Война в Газе
