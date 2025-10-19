Бойцы ВС РФ преодолели 8 км на корточках в подземной трубе под Новомихайловкой

Российские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), прошли около восьми километров по воде в узкой подземной трубе, используя ее как маршрут скрытого продвижения. Об этом рассказал замкомандира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», сержант Сергей Крымов в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

По его словам, проход приходилось совершать в полусогнутом положении, что в условиях полной боевой экипировки значительно усложняло задачу. Как отмечают военнослужащие, подобный тактический прием применили еще в декабре 2023 года — задолго до аналогичных действий в Авдеевке и Судже.

Маршрут пролегал по старым коммуникациям, ранее использовавшимся для орошения полей, и позволил бойцам группы «Восток» незаметно приблизиться к позициям противника.

В начале октября бойцы Вооруженных сил РФ подобрались по трубе коллектора к месту дислокации украинских военных в ДНР и выбили их с занимаемых позиций. В районе находилась целая сеть коллекторов. Российские военнослужащие решили этим воспользоваться и передвигались внутри труб.

Ранее Mash писал, что украинская армия затапливает трубы, перекрывая ВС РФ пути в Покровске.