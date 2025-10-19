Пленный на операции рассказал российским врачам о мобилизации в ВСУ его сыновей

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал российским военным врачам, как власти мобилизовали трех его сыновей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анестезиолога военного госпиталя с позывным «Герда».

Женщина сообщила, что недавно в госпиталь поступил раненый украинский солдат, сдавшийся в плен Вооруженным силам РФ. Его травмы не были особо серьезными, но все равно потребовалась операция.

«Было необычно и где-то жалко его, потому что, во-первых, у него были завязаны глаза, он не понимал, где он находится. <...> Мы пытались как-то его подбодрить, поддержать, разговаривали с ним, спрашивали», — отметила медик.

По словам «Герды», военному ВСУ было около 60 лет. Солдат прямо во время операции поделился с врачами своей личной историей, рассказал им о семье и трех сыновьях.

«Они были <...> мобилизованы, <...> призваны на войну. Да, принудительно. И он (пленный — «Газета.Ru») говорит: «Я не могу оставаться дома, потому что дети мои там», и тоже поехал [на фронт] добровольцем», — добавила женщина.

Анестезиолог подчеркнула, что медицинская помощь украинскому бойцу была оказана в полном объеме.

Ранее на Украине мобилизовали вернувшегося из плена военнослужащего.