На Украине мобилизовали вернувшегося из плена военнослужащего

В Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали вернувшегося из плена военного
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повторно мобилизовали украинца, который недавно вернулся из плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По его данным, между работниками ТЦК и мужчиной произошла потасовка, когда его попытались насильно доставить в пункт мобилизации.

При этом военкомы закрыли глаза на то, что бывший военнослужащий, согласно нормам международного права, не подлежит повторному призыву после освобождения из плена.

«Это не помешало «людоловам» Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в «бусик», — сказал источник.

Украинец написал заявление по поводу неправомерных действий со стороны сотрудников военкомата. При этом собеседник агентства выразил сомнение, что на Украине будет проведено объективное расследование инцидента. По его словам, из-за общественного резонанса мужчину, вероятно, отпустят, однако сотрудники ТЦК продолжат «вылавливать на улицах всех подряд».

8 октября сообщалось, что украинские военкомы начали дежурить у аптек для дальнейшей мобилизации граждан. Как сообщало ТАСС, ссылаясь на источник, также сотрудники ТЦК начали активно мобилизовывать граждан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. По словам источника, военкомы тормозят перед ними свои автомобили, после чего «грузят в машину».

Ранее в украинских вузах начали искать уклонистов от мобилизации.

Новости Украины
