В трех областях Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали звучать в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Воздушная тревога объявлена в некоторых районах Днепропетровской области.

Тревога по-прежнему действует на территории Харьковской области.

17 октября взрыв произошел в Чернигове, а в Кривом Роге Днепропетровской области была зафиксирована серия взрывов.

В тот же день ВС России атаковали аэропорт ВСУ в Кривом Роге, где находились самолеты, произведенных в странах НАТО. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что с территории аэродрома проходит массовый запуск дронов по южной части России, включая Крым, Краснодарский край и юг Ростовской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Российские военные ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ.