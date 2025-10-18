На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев посетил полигон Капустин Яр

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. Об этом он сообщил в мессенджере Max.

«Рабочая поездка в ЮФО (Южный федеральный округ — прим. ред.). Полигон Капустин Яр», — написал он.

На полигоне Медведев осмотрел зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другое вооружение. Также он наблюдал за испытаниями перспективных образцов вооружений.

По его словам, продолжается работа «над повышением точности и дальности применения» российских высокоточных средств поражения для эффективного уничтожения объектов противника, в том числе тех, которые находятся в глубине его обороны.

Новость дополняется.

